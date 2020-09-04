Голова Харківської ОДА припускає, що пожежі можуть бути помстою "чорних лісорубів"

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер не виключає, що масштабні пожежі на Харківщині, що виникли цього тижня у різних районах, можуть бути провокацією під час поїздки в регіон Президента Володимира Зеленського чи помстою з боку "чорних лісорубів".

Про це він сказав, відповідаючи на запитання кореспонденту Укрінформу.

"Я не виключаю цього (помсти чи провокації в день візиту Президента Володимира Зеленського - ред.). Відомості про ці події внесли до ЄРДР, і ми будемо тримати це питання на контролі", - сказав Кучер.

Раніше, вночі 2 вересня, перебуваючи в Дворічанському районі, голова Харківської ОДА заявив ЗМІ, що загоряння лісу виникли в кількох районах і мають по кілька осередків, що свідчить про підпали.

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Як повідомляло агентство, 2 вересня о 12 год. 54 хв. в Дворічанському районі виникла пожежа в лісовому масиві. Близько 15 год. через сильний поривчастий вітер (до 15 м/с) змінних напрямків пожежа поширилась в напрямку населених пунктів Гороб’ївка та Гряниківка. Внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки, відселено 33 особи. Загальна площа, пройдена вогнем, орієнтовно становить 500 га, з них 100 га - верхова пожежа. Приблизні збитки сягають більш як 644 млн грн.

Станом на ранок 4 вересня відкритого вогню не було, проводилося догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру. До гасіння залучено 479 осіб та 78 одиниць техніки, у тому числі 2 пожежні літаки та 1 вертоліт. О 13 годині було повідомлено по повну локалізацію пожежі.

Пожежу визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня. Постраждалим людям пообіцяли від 200 до 300 тис. грн компенсації за втрачене майно.

Також 2 вересня о 12 год. 13 хв. до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївської міськради на території Новомосковського лісництва виникла пожежа в лісовому масиві площею 10 га. 3 вересня йшлося вже про орієнтовну площу пожежі в 45 га, в тому числі верхової - 4 га. Станом на ранок 4 вересня відкритого вогню не спостерігалось.

Також 3 вересня о 14:20 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у хвойному лісі ДП "Агроліс" неподалік с. Павлівка Нововодолазького району. Горіла підстилка на площі близько 8 га. О 17:30 3 вересня пожежу було локалізовано. Наразі ще триває її ліквідація.

Як повідомлялося, Президент, перебуваючи на Харківщині 2 вересня і відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що не бачить вже в регіоні масштабних чорних порубок, як це було ще рік тому.

Фото: ДСНС