Голова Харківської ОДА припускає, що пожежі можуть бути помстою

Голова Харківської ОДА припускає, що пожежі можуть бути помстою "чорних лісорубів"

Укрінформ
Голова Харківської ОДА Олексій Кучер не виключає, що масштабні пожежі на Харківщині, що виникли цього тижня у різних районах, можуть бути провокацією під час поїздки в регіон Президента Володимира Зеленського чи помстою з боку "чорних лісорубів".

Про це він сказав, відповідаючи на запитання кореспонденту Укрінформу.

"Я не виключаю цього (помсти чи провокації в день візиту Президента Володимира Зеленського - ред.). Відомості про ці події внесли до ЄРДР, і ми будемо тримати це питання на контролі", - сказав Кучер.

Раніше, вночі 2 вересня, перебуваючи в Дворічанському районі, голова Харківської ОДА заявив ЗМІ, що загоряння лісу виникли в кількох районах і мають по кілька осередків, що свідчить про підпали.

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Як повідомляло агентство, 2 вересня о 12 год. 54 хв. в Дворічанському районі виникла пожежа в лісовому масиві. Близько 15 год. через сильний поривчастий вітер (до 15 м/с) змінних напрямків пожежа поширилась в напрямку населених пунктів Гороб’ївка та Гряниківка. Внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки, відселено 33 особи. Загальна площа, пройдена вогнем, орієнтовно становить 500 га, з них 100 га - верхова пожежа. Приблизні збитки сягають більш як 644 млн грн.

Станом на ранок 4 вересня відкритого вогню не було, проводилося догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру. До гасіння залучено 479 осіб та 78 одиниць техніки, у тому числі 2 пожежні літаки та 1 вертоліт. О 13 годині було повідомлено по повну локалізацію пожежі.

Пожежу визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня. Постраждалим людям пообіцяли від 200 до 300 тис. грн компенсації за втрачене майно.

Також 2 вересня о 12 год. 13 хв. до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївської міськради на території Новомосковського лісництва виникла пожежа в лісовому масиві площею 10 га. 3 вересня йшлося вже про орієнтовну площу пожежі в 45 га, в тому числі верхової - 4 га. Станом на ранок 4 вересня відкритого вогню не спостерігалось.

Також 3 вересня о 14:20 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у хвойному лісі ДП "Агроліс" неподалік с. Павлівка Нововодолазького району. Горіла підстилка на площі близько 8 га. О 17:30 3 вересня пожежу було локалізовано. Наразі ще триває її ліквідація.

Як повідомлялося, Президент, перебуваючи на Харківщині 2 вересня і відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що не бачить вже в регіоні масштабних чорних порубок, як це було ще рік тому.

Фото: ДСНС

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