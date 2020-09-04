Пожежу в Попаснянському районі повністю загасили

Пожежа на площі 48 гектарів у селі Вовчоярівка неподалік Лисичанська ліквідована без суттєвих втрат.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Луганській області, передає Укрінформ.

«3 вересня о 12:54 хв. До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що горить суха трава на відкритій території за адресою: Попаснянський р-н.,с. Вовчоярівка, вул. Федорова. Прибувши на місце пожежі рятувальники 64-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області встановили, що за вказаною адресою горить суха трава», - йдеться в повідомленні.

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У зв’язку із загрозою розповсюдження вогню на поряд розташовані житлові будинки було залучено до гасіння пожежі додаткові сили та техніку. Пожежу на площі 48 га локалізовано о 17:40 та ліквідовано о 22:19.

Село Вовчоярівка Попаснянського району знаходиться на значній відстані від основних вогнищ у Станично-Луганському й Новоайдарському районах, і в основні зведення ситуація тут до останнього часу не потрапляла.

Травмованих та загиблих на пожежі в цій місцевості не виявлено.

До ліквідації пожежі залучалося 30 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки. В результаті пожежі вогнем знищено 5 нежитлових будинків, пошкоджено 1 житловий будинок та врятовано 15 житлових будинків. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються фахівцями.

Фото: ДСНС