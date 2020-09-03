У Попаснянському районі пожежі спалахнули одразу в кількох місцях

Осередки займання спалахують у різних куточках Попаснянського району на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Попаснянської районної державної адміністрації.

«Сьогодні пообіді пожежі спалахнули у Малорязанцевській і Вовчоярівській селищних радах Попаснянського району. В деяких населених пунктах постраждали нежитлові приміщення (покинуті будинки). Наразі відбувається гасіння пожежі у Золотому-1. На місці працює дві рятувальні машини. Також одна машина гасить повторне загоряння у полі поблизу Новоолександрівки», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 1 вересня рятувальники Попаснянського відділку ДСНС гасили займання сухої трави у полі між селом Новоолександрівка (територія перебуває на лінії розмежування) і околицею Попасної. Внаслідок пожежі сталося займання семи нежитлових будинків по вулиці Парусівка (місто Попасна) та пошкоджено один житловий будинок і три нежитлових у Новоолександрівці.

2 вересня ввечері рятувальникам вдалося загасити загоряння на околицях міста Золоте-1.

У Луганській області напередодні зафіксували 24 загорання сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів. Станом на ранок 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. З опіками різних ступенів важкості госпіталізовано двох осіб. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків. Продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станичо-Луганському районах.