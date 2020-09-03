Військові, які постраждали під час пожеж на Луганщині, отримають нагороди

Військовослужбовців ЗСУ, які постраждали під час ліквідації пожежі на Луганщині, буде представлено до державних нагород.

Як передає Укрінформ, про це міністр оборони Андрій Таран заявив у Сєвєродонецьку, повідомляє пресслужба Міноборони.

«Пожежа стала загрозою як для місцевого населення, так і військових, які виконують завдання в районі ООС. Військові зробили все можливе для збереження військової техніки та озброєння. Зокрема, командир роти старший лейтенант Токарєв особисто очолив роботу щодо виведення техніки з району пожежі, отримавши значні опіки — 48 %. Молодший сержант Батраченко брав участь в евакуації техніки та зазнав 20 % опіків тіла. Зараз вони отримують необхідну допомогу», - заявив Таран, додавши, що їх представлять до державних нагород.

Він також повідомив, що один з військових, який вважався зниклим безвісти, за інформацією штабу ООС, загинув під час пожежі.

Як повідомлялось раніше, тіло старшини Артема Бондаренка знайшли під завалами бліндажа. За інформацією побратимів, в той час, коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна.

Під час брифінгу Андрій Таран спростував інформацію про знищення вогнем великої кількості військової техніки. «Вогонь знищив одну бойову машину піхоти та одну вантажівку «Урал», — розповів міністр.

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Таран відзначив, що військовослужбовці Збройних сил мужньо допомагають рятувальникам та місцевим мешканцям Луганщини у боротьбі з пожежею. При цьому, військові зі складу Об’єднаних сил знаходяться на позиціях і продовжують виконання завдань.

Керівництво Міністерства оборони та Збройних сил України висловили співчуття рідним, друзям та бойовим побратимам загиблого під час ліквідації пожежі захисника.

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині 2 вересня поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві, яка знищила щонайменше 22 будинки. Відселено 33 жителів. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га, з них 100 га верхової пожежі. Станом на ранок 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га. Також на Харківщині 2 вересня спалахнула пожежа в лісовому масиві поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району. За даними ДСНС, її локалізували того дня о 20-й годині на площі близько 30 га. Жертв та постраждалих немає.

У Луганській області напередодні зафіксували 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів. Станом на ранок 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. З опіками різних ступенів важкості госпіталізовано двох військових. Один з них перебуває у важкому стані. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків. Продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станично-Луганському районах.

Фото: ДСНС, МОУ