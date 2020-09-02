Зеленський не побачив на Харківщині масштабних вирубок лісу, які були рік тому

Президент Володимир Зеленський не побачив у Харківській області колишнього масштабу незаконної вирубки лісів, як це було рік тому.

Правоохоронці заявляють про припинення масштабу таких вирубок у регіоні, розповів глава держави під час спілкування зі ЗМІ на Харківщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли я прилетів рік тому з приводу вирубки лісу, що я побачив?! Я побачив вирубку, діючу вирубку, ми відправили правоохоронців, як тільки вони не допускали різні бандитські угруповання туди, ми зупинили ці процеси. Мало того, ми бачили, як по області їхали машини, які вивозили ліс. Я цього зараз не бачу. Від правоохоронців я отримую інформацію, що в принципі масштабні вирубки лісу в Харківській області припинено", - запевнив Зеленський.

Як повідомлялося, у липні 2019 року Президент Володимир Зеленський на гелікоптері оглянув масштаби незаконної вирубки лісів на Харківщині та провів нараду з питань боротьби з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю в місцевому лісництві.