На Буковині водієві маршрутки присудили 17 тисяч штрафу за

На Буковині водієві маршрутки присудили 17 тисяч штрафу за "стоячих" пасажирів

Укрінформ
Хотинський районний суд Чернівецької області призначив 17 тисяч гривень штрафу для водія маршрутного мікроавтобуса Хотин - Білівці, який під час карантину перевозив пасажирів не лише на сидячих місцях, а й заповнив 8 стоячих місць.

Про це йдеться у постанові на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, передає Укрінформ.

"Визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 44-3 КУпАП. Накласти на особу адміністративне стягнення: штраф у розмірі 1000 (однієї тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень", - йдеться у судовій постанові.

У протоколі поліції, який розглядав суд, зазначається, що 6 серпня цього року правоохоронці зупинили мікроавтобус марки Mercedes, який рухався за маршрутом Хотин-Білівці. В салоні автобуса були заповнені всі сидячі місця, а також вісім стоячих місць, при дозволеній кількості сидячих 19 місць.

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Таким чином, водій порушив вимоги постанови Кабінету Міністрів України № 392 від 20.05.2020 року зі змінами щодо перевезення пасажирів в умовах карантину.

Обвинувачений у суд не з'явився, хоча був завчасно поінформований про засідання. Жодних листів до суду не подав, тому справу слухали за відсутності обвинуваченого.

Дослідивши усі наявні докази - протокол поліції, покази свідків, які підтвердили перевезення 8 стоячих місць та усіх сидячих місць у мікроавтобусі, диск із відеозаписом, на якому підтверджується порушення карантинних вимог, суд визнав водія маршрутки винним у порушенні правил щодо карантину людей.

Окрім накладеного штрафу, водієві потрібно буде сплатити в дохід держави судовий збір розміром 420 гривень.

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