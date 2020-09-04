На Буковині водієві маршрутки присудили 17 тисяч штрафу за "стоячих" пасажирів

Хотинський районний суд Чернівецької області призначив 17 тисяч гривень штрафу для водія маршрутного мікроавтобуса Хотин - Білівці, який під час карантину перевозив пасажирів не лише на сидячих місцях, а й заповнив 8 стоячих місць.

Про це йдеться у постанові на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, передає Укрінформ.

"Визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 44-3 КУпАП. Накласти на особу адміністративне стягнення: штраф у розмірі 1000 (однієї тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень", - йдеться у судовій постанові.

У протоколі поліції, який розглядав суд, зазначається, що 6 серпня цього року правоохоронці зупинили мікроавтобус марки Mercedes, який рухався за маршрутом Хотин-Білівці. В салоні автобуса були заповнені всі сидячі місця, а також вісім стоячих місць, при дозволеній кількості сидячих 19 місць.

Таким чином, водій порушив вимоги постанови Кабінету Міністрів України № 392 від 20.05.2020 року зі змінами щодо перевезення пасажирів в умовах карантину.

Обвинувачений у суд не з'явився, хоча був завчасно поінформований про засідання. Жодних листів до суду не подав, тому справу слухали за відсутності обвинуваченого.

Дослідивши усі наявні докази - протокол поліції, покази свідків, які підтвердили перевезення 8 стоячих місць та усіх сидячих місць у мікроавтобусі, диск із відеозаписом, на якому підтверджується порушення карантинних вимог, суд визнав водія маршрутки винним у порушенні правил щодо карантину людей.

Окрім накладеного штрафу, водієві потрібно буде сплатити в дохід держави судовий збір розміром 420 гривень.