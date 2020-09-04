У Вінниці розгортають ще сто ліжок для хворих на COVID-19

Про це у п’ятницю на онлайн брифінгу повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає кореспондент Укрінформу.

«З понеділка, 31 серпня, у зв’язку зі збільшенням кількості пацієнтів, що потребують госпіталізації, ми збільшили в міській клінічній лікарні №1 кількість ліжок для лікування хворих на COVID до 200. І навіть при такому збільшенні на сьогодні тут зайнято 75% ліжок. Крім того, в перелік закладів по наданню допомоги хворим на коронавірус включений міський пологовий будинок №2 – і тут є додатково 25 ліжок. Розпочалась робота над розгортанням додаткових ліжок в 3-й міській лікарні – тут їх буде створено 100. На це додатково виділяється 4,7 млн грн з міського бюджету», - повідомив Моргунов.

За його словами, департамент охорони здоров’я міської ради звернувся до Вінницької ОДА щодо включення МКЛ №3 в перелік опорних закладів з надання допомоги хворим на COVID-19.

Окрім того, на серпневій сесії міської ради було виділено 26 мільйонів гривень для забезпечення всіх медичних закладів міста Вінниці необхідним устаткуванням, засобами індивідуального захисту та ліками, щоб підготуватися до другої хвилі коронавірусу.

Міський голова також сказав, що було б добре, якби обласна влада на базі своїх медичних потужностей розгорнула додаткові місця для прийому пацієнтів на коронавірус.

Моргунов повідомив, що згідно з нормативами МОЗу, приріст кількості хворих на коронавірус за добу в такому місті, як Вінниця, не повинен перевищувати 10 випадків. Утім, в останні дні в обласному центрі реєструється від 20 до 40 нових ковідних хворих на добу. Це створює ризики потрапляння Вінниці у помаранчеву, або й червону карантинні зони та надмірного навантаження на міську систему охорони здоров’я.

Згідно з даними Вінницької ОДА, станом на 4 вересня в області зафіксовано 4269 випадків інфікування коронавірусом, з них 75 – за минулу добу. Одужали 2932 особи, хворіє - 1251. З початку епідемії зафіксовано 86 летальних випадків серед пацієнтів з діагностованим коронавірусом.

Згідно з рішенням Державної комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 7 вересня до помаранчевої зони віднесено Вінницький район Вінницької області. У жовтій зоні опинилися міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, а також Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Хмільницький райони Вінницької області.

Як повідомлялося, станом на п’ятницю в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.

Фото: Андрій Скакодуб