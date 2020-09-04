У Львівській міській раді на COVID-19 захворіли 75 осіб

За весь час карантину у Львівській міській раді коронавірус COVID-19 виявили у 75 осіб - 1.8% від загальної кількості працівників міськради.

Про це у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

“Завтра (у п'ятницю - ред.) збираємо сесію, тому хочу публічно акцентувати на деяких речах. Спочатку цифри. В ратуші працює 1 643 людини. За весь час карантину захворіли 75 осіб. З них 45 вже отримали негативні результати ПЛР-тестування. 30 людей перебувають на лікарняному. Це 1.8% від загальної кількості працівників”, - написав він.

За словами мера, всього було протестовано 50% усіх працівників.

Садовий також зазначив, що сесія відбудеться у приміщенні Шевченківської райадміністрації. Доступ до залу засідань матимуть лише депутати та ті, від кого безпосередньо залежить процес.

Нагадаємо: за минулу добу в Україні підтвердили 2430 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

Фото: АА