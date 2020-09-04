На Буковині зафіксували черговий антирекорд COVID-19

Найвищий показник інцидентності в Україні за останні 14 днів на рівні району показує Кіцманщина Чернівецької області – понад 538 випадків на 100 тисяч населення.

Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергей Осачук у Facebook.

"Маємо неприємний рекорд. За повідомленням Головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, найвищий показник інцидентності за останні 14 днів на рівні району показує Кіцманщина – понад 538 випадків на 100 тисяч населення, що в 13,5 разів перевищує цільовий показник в Україні", - написав він.

Всього в області 162 хворих за добу. Одужали 73 людини, а зробили 3 вересня 1034 тести.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу зареєстровано 2 430 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228.

Фото Андрія Скакодуба