На Буковині ще одна лікарня на понад 50 місць почала приймати хворих на COVID-19

Вижницька центральна районна лікарня, що у Чернівецькій області, почала приймати хворих на коронавірус та пацієнтів із підозрою на нього.

Про це у Facebook повідомила Чернівецька ОДА, передає Укрінформ.

"Вижницька центральна районна лікарня розпочала приймати хворих на коронавірус та із підозрою на нього. Для недужих буде відведено два поверхи окремого крила", - йдеться у повідомленні.

Головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко та заступниця директора департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації Марія Поліщук перевірили готовність закладу та відзначили, що в лікарні розгорнули 48 ліжок у стаціонарі та 5 реанімаційних місць.

"Корпус має кілька окремих входів, що дозволить розмежувати потоки пацієнтів та уникнути внутрішнього лікарняного інфікування", - пояснила Поліщук.

Крім того, нещодавно Вижницька ЦРЛ отримала два апарати штучної вентиляції легень.

"Раніше хворих на коронавірус із Вижниччини везли в обласну лікарню або ж у Сторожинецьку ЦРЛ. Однак ці госпітальні бази досить завантажені. Тож із 18:00 години 1 вересня усіх пацієнтів району, що потребуватимуть невідкладної допомоги через COVID-19, доправлятимуть до медичного закладу у Вижниці", - додали в обласній адміністрації.

Наразі у Чернівецькій області працює 15 госпітальних баз для хворих на коронавірус. Це дві обласних, три міських та десять районних лікарень.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 125 798.

У Чернівецькій області всього зафіксували 10 487 випадків інфікування COVID-19. З них 6327 пацієнтів одужали, 286 людей померли.

Фото: facebook.com/cvODA