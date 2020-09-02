В Умані хочуть, щоб хасиди робили ПЛР-тести на коронавірус

Про це він заявив на брифінгу, відеозапис якого розміщено на каналі міськради в Ютуб, повідомляє Укрінформ.

Необхідність таких заходів мер Умані, за його словами, обговорив з головним рабином України.

"Я мав розмову з головним рабином України, він приїжджав у наше місто. І я чітко сказав, що треба провести тестування людей, які прибули в Умань. Якщо держава пустила сюди людей, які перебувають у незрозумілому статусі щодо коронавірусу - позитивному чи негативному, їх як мінімум треба протестувати. Така позиція знайшла повне розуміння у головного рабина України", - розповів Цебрій.

Він наголосив, що місцевий бюджет не може фінансово забезпечити процедуру такого масового тестування. Очікується, що єврейська громада вирішить це силами самих паломників або спонсорів.

Ситуація ускладнюється тим, що своєї лабораторії в Умані немає, вона має бути побудована протягом кількох місяців. Тому мобільні групи приїдуть, аби зробити забір біологічного матеріалу і доправити його до сертифікованих центрів.

За словами Цебрія, наразі від паломників, навіть тих, хто прибуває з країн "червоної" зони, вимагається лише наявність страхового полісу і "ще деякий перелік документів".

Зазначимо, що згідно з постановою Кабміну №757 від 27 серпня, на яку посилається мер Умані, іноземці, яким дозволено в'їзд до України, "повинні мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією — партнером на території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні".

Як повідомляв Укрінформ, представники Нацполіції та МОЗ провели виїзне засідання на Черкащині. В Умані вони проінспектували основні культові місця паломництва, місця харчування громадян, території проведення святкових заходів на предмет їхньої готовності до приймання відвідувачів та чіткого дотримання при цьому карантинних обмежень. Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич поінформував, що наразі в Умані перебуває орієнтовно пів сотні паломників-хасидів.

Через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош Га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня. Очікують, що кількість паломників складе 5-10 тис.осіб.