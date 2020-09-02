У Миколаєві закрили на карантин шкільний клас та дві групи в дитсадках

У Миколаєві відправили на карантин клас у школі №19 та дві групи в садках №95 і №71, через виявлення там хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича, який озвучив цю інформацію під час онлайн-брифінгу.

«У Миколаєві вже закрилися на карантин один клас в школі №19, а також дві групи в садках №95 і №71. Саме в такій послідовності ми будемо діяти і далі. Якщо кількість хворих буде збільшуватися, будемо закривати ті навчальні заклади, де це буде відбуватися», - сказав Сєнкевич.

Він також наголосив, що закривати всі навчальні заклади міста наразі не планується, але треба бути готовими всім до дистанційного навчання.

«Але моя принципова позиція - діти повинні ходити в дитячий садок і школу», - зазначив мер.

Станом на 2 вересня в Миколаївській області виявлено 51 новий випадок COVID-19, з них 38 – у Миколаєві. Всього зареєстровано 1372 підтверджених випадки, з них у Миколаєві – 699. Померли 34 людини.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 1 вересня, зареєстрували 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 125 798.