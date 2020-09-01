Зеленський пообіцяв "вплинути" на незаконне будівництво у Полтаві

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи у Полтаві, пообіцяв вплинути на Державну архітектурно-будівельну інспекцію, аби та прийняла рішення щодо незаконної забудови біля місцевої пам'ятки архітектури - Кадетського корпусу.

Про це написав у Фейсбуці секретар Полтавської міськради Олександр Шамота, повідомляє Укрінформ.

За словами Шамоти, свого часу забудовник отримав дозвіл на реконструкцію одноповерхового офісного приміщення. Але вже кілька місяців у місті спостерігають, як у новобуді росте поверх за поверхом.

Місто, хоч і надавало дозвіл на реконструкцію, фактично може тільки фіксувати порушення, але ніяк не може вплинути на сам процес, адже це компетенція виключно Державної архітектурно-будівельної інспекції. У ДАБІ уже зверталися і міська рада, і народна депутатка Марина Бардіна, але результату це не дало. Інспекція не видала ні припису про порушення проєкту, ні постанови про штраф. Відтак забудовник продовжує роботи на землі пам’ятки архітектури, зазначив очільник міськради.

"Володимир Зеленський пообіцяв розібратись у цій ситуації та повпливати на неї, щоб її розв’язати, і ми всі дуже на це сподіваємось. Адже ДАБІ – державний орган – місто не має ні важелів упливу, ні повноважень у роботі з ним", - підсумував Шамота.

Читайте також: Зеленському представили Стратегію розвитку Полтавщини

Як повідомляв Укрінформ, Петровський кадетський корпус - найбільша будівлі в ансамблі полтавської Круглої площі по вулиці Соборності, 42, зведена у 1835–1840 роках в стилі пізнього класицизму під керівництвом архітектора Миколи Бонч-Бруєвича. З 1995 року, коли приміщення залишив останній випуск офіцерів Полтавського вищого зенітного ракетного командного училища, будівля пустувала і руйнувалася. Рік тому за рішенням Полтавської міськради Кадетський корпус перейшов на баланс держави в особі Державної судової адміністрації. Після його реконструкції тут планують розмістити найбільший в Україні будинок правосуддя.