Українською та угорською: у Берегові голова ОДА вітав гімназистів віршами

Голова Закарпатської обласної держадміністрації Олексій Петров 1 вересня привітав учнів Берегівської угорської гімназії імені Габора Бетлена і прочитав їм вірші Тараса Шевченка у перекладі на угорську і Шандора Петефі - в перекладі на українську.

Відео з "мініуроку" Петров розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Поезія нас має об'єднувати", - зазначив голова ОДА.

Шандор Петефі (1823- 1849) - угорський поет і революціонер, батько його був сербом, мати - словачкою.

Як повідомляв Укрінформ, Олексія Петрова представили на Закарпатті як нового голову ОДА 23 квітня. Він народився 1976 року в Калузі, зараз РФ. Петров - офіцер спецслужб, генерал-майор. Очолював контррозвідку в СБУ в 2017-19 роках.

До Закарпатської ОДА перейшов з посади керівника СБУ Кіровоградської області.