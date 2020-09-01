1 вересня і одразу карантин: у Бердянську клас пішов на самоізоляцію через школяра із COVID-19

В Бердянську в одного з учнів загальноосвітньої школи встановлено захворювання на COVID-19. Весь клас відправили на карантин до 17 вересня.

Про це повідомили в пресслужбі Бердянської міської ради, передає Укрінформ.

“Сьогодні, 1 вересня, від Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України надійшло повідомлення про те, що в одного з учнів загальноосвітньої школи №4 встановлено захворювання на COVID-19 (лабораторно підтверджений випадок), результат полімеразної ланцюгової реакції”, - йдеться у повідомленні.

За рекомендацією лабцентру МОЗ України, у класі, де виявлено хвору дитину, призупиняється навчальний процес до 17 вересня 2020 року. Навчання буде проводитися в онлайн-режимі.

Зараз у навчальному закладі проводиться комплекс протиепідемічних заходів, направлених на недопущення та поширення COVID-19, проводиться епідрозслідування, визначається коло контактних осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у Веселівській селищній раді Запорізької області виявили спалах коронавірусу – зареєстровано 7 хворих, 75 контактних осіб. Всі контактні знаходяться на самоізоляції. Керівництво селищної ради, згідно з розпорядженням голови, працює дистанційно.

За даними лабораторного центру, станом на ранок 1 вересня в області зареєстровано 1627 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

В Україні станом на ранок 1 вересня зареєстровано 2 088 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 123 303.