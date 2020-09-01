На Львівщині готують додаткові лікарні для прийому хворих на COVID-19

У Львівській області у зв’язку з погіршенням впродовж останніх тижнів ситуації із захворюванням на коронавірус, триває робота із покращення інфраструктури та посилення готовності лікарень до другої хвилі COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

«Ми маємо чітке розуміння, що з приходом осені нашаровуватимуться сезонні захворювання, тож із жовтня-листопада будемо максимально скеровувати всі сили на те, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Також ми напрацьовуємо інфраструктуру та працюємо над можливостями збільшити доступ пацієнтів до кисню в усіх лікарнях. COVID-19 буде прогресувати, тому маємо бути готовими до тих викликів, які на нас чекають восени», - розповів Чемерис.

За його словами, зараз триває підготовка до можливості приймати пацієнтів у Червоноградській міській лікарні та Пустомитівській центральній районній лікарні.

Окрім того, в межах Львова до потенційного прийому пацієнтів із COVID-19 готують 5-ту міську лікарню Львова.

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На Львівщині підтверджено 14703 випадки інфікування коронавірусом, з них 402 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1486 ПЛР-тестів. Відтак, 193 — позитивні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 1 вересня в Україні зареєстровано 2 088 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 123 303.

Найбільше нових випадків за добу виявлено у Харківській області (262), Одеській (211), Львівській (193), Тернопільській (180), місті Києві (176) та Івано-Франківській області (169).