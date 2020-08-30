У Кривому Розі відкрили меморіал загиблим в Іловайському котлі

У Кривому Розі на Дніпропетровщині відбулася церемонія відкриття меморіалу загиблим у Іловайському котлі.

Як передає Укрінформ, відео церемонії оприлюднено на сторінці батальйону Національного захисту “Кривбас” у Фейсбуці.

“Сьогодні страшні шості роковини серпня 2014-го, який пройшов по наших душах, наших серцях і тілах наших хлопців. Ми втратили наших героїв, ми втратили наших чоловіків, діти втратили батьків, матері - своїх синів. Дуже важкі дні. Добре, що цей меморіал з’явився саме у Кривому Розі, тому що криворіжців, які віддали своє життя за нашу державу, дуже багато. Я вдячна усім, хто причетний до створення цього меморіалу”, - сказала вдова загиблого в Іловайську Андрія Шияна Катерина.

Право відкрити меморіал було надано сину загиблого воїна-криворіжця Івану Шияну та донці побратима, який досі перебуває в полоні, Анастасії Сугак.

Як довірився комбат батальйону “Кривбас" Олександр Мотрий, він досі відчуває біль і горе через те, що не зміг повернути живими усіх.

“Коли йшли, то обіцяв, що всіх поверну. Ніхто не думав, що буде застосовуватися артилерія, "Гради", "Урагани", вже не кажучи про мінометні міни. Найстрашніше було, коли вже працював по батальйону "Ураган", - згадує Мотрий.

За його словами, батальйон з поставленим завданням тоді справився повністю, на всі 100%, але заплатив за це дуже високу ціну - життями.

Меморіал установлено у Сквері Героїв, на проспекті Миру в Металургійному районі міста. Його виконано у вигляді металевого хреста Збройних Сил України з мечами та написом “Іловайськ 2014“. Поряд на граніті застигли бронзові соняхи, які і в 2014-му схиляли голови над українськими бійцями.

29 серпня 2014 року 40-й батальйон "Кривбас" втратив в Іловайському котлі 21 побратима.

Як відомо, у суботу, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Бої за важливий стратегічний об’єкт Донбасу - місто Іловайськ - тривали з середини серпня 2014 року. Українським військовим майже вдалося відвоювати місто, але тут втрутилася російська армія.

У ніч на 24 серпня відбулося наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України. У плани Москви не входило здавати важливий стратегічний пункт, тому вона кинула проти українців свої регулярні війська. На момент вторгнення сили ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб, близько 60 танків, до 320 БМД (БМП), 60 гармат, 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів.

Вже 24-25 серпня батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б» потрапили в оточення ворога.

28 серпня становище наших військових стало критичним. Між керівництвом АТО та Генштабом ЗС РФ відбулися переговори щодо надання гарантій безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення українських військових за узгодженими маршрутами.

Граючи роль миротворця, президент Росії Володимир Путін 29 серпня запропонував підконтрольним Росії незаконним збройним формуванням відкрити для українських військових гуманітарний коридор, яким би вони могли вийти з оточення. Насправді путінський «зелений коридор» став для наших військових справжньою дорогою смерті.

Слідство щодо цієї трагедії ведеться досі, дані про втрати різняться. Так, за офіційними даними, під час Іловайської операції та подальшого розстрілу в так званому зеленому коридорі 366 українських воїнів загинули, 429 - отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 - потрапили у полон.