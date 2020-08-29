У Києві заклали капсулу на місці, де буде збудований Меморіальний комплекс героям-киянам

У Києві, у рамках відзначення національного Дня пам’яті захисників України, заклали капсулу на місці, де буде збудований Меморіальний комплекс Героям-киянам, які загинули за цілісність та незалежність України.

Як повідомляє кореспондент агентства, про це під час онлайн марафону "Доба пам’яті" на честь захисників, що загинули в боях за незалежність та суверенітет України, який триває в Укрінформі, розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

"Сьогодні ми заклали капсулу, де буде встановлений Меморіал. Півтора року йшов конкурс, дуже довго тривало обговорення, на рівні адміністрації, як він має виглядати. Вже сьогодні проєкт готовий, він затверджений і ми сподіваємося, що вже в наступному році меморіал буде зведений, і у нас буде єдиний центр, де вшановується пам'ять загиблих наших воїнів", - розповіла Хонда.

Вона зауважила, що проєкт цього Меморіалу погоджений з родинами загиблих героїв та учасниками війни.

"Ми взяли за основу той проєкт, який виграв і який був підтриманий. Уся відповідна документація вже готова. Тобто, зараз говоримо не про те, що щось плануємо зробити, а стоїмо перед фактом того, що вся підготовча робота виконана і вже в наступному році при формуванні бюджету будуть закладати кошти і вже його будувати", - сказала Хонда.

Як повідомлялося, у Києві обрано переможця конкурсу на кращий проєкт Меморіального комплексу "Героям-киянам". В основі композиції скульптурної групи закладено ідею історії про громадян-патріотів, які рушили на захист своєї Батьківщини від ворожої навали.

Він має з’явитися у парку "Хрещатий" на розі вулиці Михайла Грушевського та Петрівської алеї у Печерському районі.

Онлайн-марафон "Доба пам’яті" на честь захисників, що загинули в боях за незалежність та суверенітет України, розпочався в Укрінформі.

Захід транслюється на YouTube-каналі агентства.

Іловайськ, Луганський аеропорт, Савур-Могила, ДАП, Дебальцеве, Авдіївка стануть основними блоками спогадів та вшанування пам’яті загиблих героїв під час марафону.

У програмі - спогади членів родин загиблих, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, медичних працівників, громадських діячів, українських митців та патріотів України про трагічні часи та героїчну боротьбу українських захисників.

Як повідомлялося, 29 серпня - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.