У Кривому Розі планують реконструювати 30-тисячний стадіон

Президент Володимир Зеленський ознайомився з планом реконструкції найбільшого в Кривому Розі спорткомплексу «Металург» та закликав по можливості забезпечити до 30 тисяч місць на стадіоні.

Оновлення спорткомплексу відбуватиметься в межах програми «Велике будівництво», повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Я просто пам'ятаю, що 30 тисяч людей у нас заповнювалося. Не тільки ж питання у матчах. У Кривому Розі я не бачу якоїсь великої арени для заходів чи концертів. Мені здається, що найбільша арена на 16 тисяч для Кривого Рогу – це мало», – сказав Президент.

Попередньо йому доповіли, що згідно з планом загалом стадіон вміщуватиме на трибунах майже 16,5 тис. осіб.

В ОП також проінформували, що після реконструкції на території будуть нові футбольні поля та спортмайданчики, у самому приміщенні будівлі стадіону облаштують ігрові спортзали, спортзали для важкої атлетики, боксу, фітнесу, карате, греко-римської боротьби.

Наразі комплекс перебуває в аварійному стані, ним ніхто не користується.

Під час огляду Зеленський попросив запланувати в межах реконструкції наповнення спорткомплексу сучасним обладнанням, а також залучити до його роботи професійних тренерів.

Крім того, глава держави наголосив на необхідності включити в план реконструкції облаштування сучасного парку, розміщеного поряд зі стадіоном, щоб уся територія була місцем відпочинку не лише для спортсменів чи любителів спорту, а й для інших містян.

Президент переконаний, що побудова та ремонт таких інфраструктурних об'єктів, як «Металург», дасть змогу підліткам реалізовувати свої амбіції та азарт, і внаслідок цього соціальне життя українців, на його думку, буде прогресивнішим і здоровішим.

«Ми хочемо показати нашим людям: коли влада є відповідальною, коли не думає тільки про свій інтерес, як було типово для різних політиків у нашій історії, то результат цього можна побачити у вигляді ось таких оновлених великих об’єктів», – розповів Зеленський під час відвідання території спорткомплексу.

Також Президент наголосив, що по всій Україні потрібно створювати ще більше сучасних умов для спорту, для всіх видів фізичної активності.

У свою чергу міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт висловив сподівання, що спорткомплекс «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 1» у Кривому Розі стане своєрідним магнітом в регіоні.

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«Це буде не лише футбольний стадіон. Це буде розвиток спорту в усій області. Тому що там будуть тренуватися діти. І це буде добре, тому що ми забираємо дітей з вулиць, вони будуть займатися спортом», – сказав міністр.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 26-27 серпня перебуває з робочою поїздкою на Дніпропетровщині.

Фото: ОП