Зеленський пообіцяв Південмашу допомогти із замовленнями

Президент Володимир Зеленський пообіцяв допомогти Південному машинобудівному заводу ім. О.М.Макарова із отриманням замовлень.

Про це він заявив під час поїздки на Південмаш, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«Щодо контрактів – ми готові також підставляти плече, готові зробити все можливе, щоб Південмаш був українським брендом і повернув увагу різних західних інвесторів, зацікавлених у його продукції», – сказав Президент.

Окремо глава держави відзначив можливість проведення переговорів щодо військових замовлень для підприємства.

«Хочемо, щоб у вас було нове відчуття, що дійсно державі не байдуже, що відбувається у вас. Щоб ми наступного разу приїхали до вас, і тут стояли тисячі працівників: і ви, і досвідчені, й молоді. І ми для цього готові все робити, готові підтримувати Південмаш та інші принципово стратегічні підприємства», - додав Зеленський.

Південмаш – багатопрофільне машинобудівне підприємство, що виробляє продукцію для оборонної промисловості, авіаційного транспорту, сільського господарства, теплових електростанцій, а також займається виробництвом, випробуванням, експлуатацією ракет-носіїв, ракетних двигунів, космічних апаратів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 26 серпня перебуває з робочою поїздкою в Дніпропетровській області.