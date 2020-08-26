Зеленський пообіцяв Південмашу допомогти із замовленнями
Про це він заявив під час поїздки на Південмаш, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.
«Щодо контрактів – ми готові також підставляти плече, готові зробити все можливе, щоб Південмаш був українським брендом і повернув увагу різних західних інвесторів, зацікавлених у його продукції», – сказав Президент.
Окремо глава держави відзначив можливість проведення переговорів щодо військових замовлень для підприємства.
«Хочемо, щоб у вас було нове відчуття, що дійсно державі не байдуже, що відбувається у вас. Щоб ми наступного разу приїхали до вас, і тут стояли тисячі працівників: і ви, і досвідчені, й молоді. І ми для цього готові все робити, готові підтримувати Південмаш та інші принципово стратегічні підприємства», - додав Зеленський.
Південмаш – багатопрофільне машинобудівне підприємство, що виробляє продукцію для оборонної промисловості, авіаційного транспорту, сільського господарства, теплових електростанцій, а також займається виробництвом, випробуванням, експлуатацією ракет-носіїв, ракетних двигунів, космічних апаратів.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 26 серпня перебуває з робочою поїздкою в Дніпропетровській області.