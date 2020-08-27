У Запоріжжі створили Центр протидії коронавірусу

Центр презентували в приміщенні ОДА, повідомляє кореспондент Укріформу.

“Починаючи з 27 серпня Центр буде надавати оперативну інформацію про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в містах та районах нашої області та в Україні; максимально швидко сповіщати про зміни нормативно-правових актів на рівні держави щодо карантинних заходів. Особлива увага Центру буде прикута до роботи 19 лікарень першої хвилі та 21 лікарні другої хвилі, визначених для надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19: наявність ліків, завантаженість ліжок, можливість централізованого постачання кисню, вільні апарати штучної вентиляції легень, засоби індивідуального захисту для медичного персоналу, необхідна допомога”, - зазначила радниця голови ЗОДА з питань охорони здоров’я Олена Теряєва.

В Центр протидії коронавірусу Запорізької області увійшли голова облдержадміністрації, голова комісії ТЕБ та НС Віталій Боговін, член комісії - державний санітарний лікар області Роман Терехов, а також Олена Теряєва.

В Центрі зазначили, що планують двічі, а за необхідності тричі на тиждень організовувати брифінги з засобами масової інформації. У Фейсбуці буде створено сторінку центру STOPCOVID19, а також telegram-канал.

Під час презентації Центру було поінформовано, що в Запорізькій області на ранок 27 серпня зареєстровано 15 нових випадків захворювання на COVID-19. В Мелітополі померла від COVID-19 91-річна жінка, яка мала супутню серцево-судинну патологію, важкий перебіг хвороби.

Одужали за добу 35 людей. За весь час епідемії в Запорізькій області зареєстровано 1454 лабораторно підтверджені випадки, в тому числі 118 – серед дітей та 169 – серед медичних працівників.

На сьогодні продовжує лікуватись 608 хворих, з яких 460 – вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів, 148 – в стаціонарах, 11 хворих на ліжках інтенсивної терапії, 1 хворий на апараті штучної вентиляції легень.

В Україні станом на 27 серпня лабораторно підтверджено 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1 974.

Фото: zoda.gov.ua