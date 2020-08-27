В Одесі викрили системну корупцію під час оформлення документів морякам

В Одесі співробітники Служби безпеки України викрили системний корупційний механізм під час виготовлення кваліфікаційних документів та посвідчень моряка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними досудового слідства, схему організували посадовці Управління капітана Одеського морського порту, що входить до Державної служби морського та річкового транспорту України, низка крюїнгових компаній, які займаються підбором екіпажу для суден, а також працівники спеціалізованих морських тренажерних центрів Одеси.

Зазначається, що гроші зловмисники вимагали за виготовлення сертифікатів, дипломів, паспортів та інших дозвільних документів на вихід у рейс. При цьому деякі моряки не проходили навчання та приступали до служби без необхідних знань та навичок. Вартість таких "послуг" залежала від виду документа, терміновості його виготовлення та платоспроможності клієнтів.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів справи.

Вилучено матеріали, які доводять протиправні оборудки та будуть долучені до доказової бази розслідування.

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Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до корупційної схеми.

Викриття зловмисників проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури області.