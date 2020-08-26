Роботу Херсонської міської лікарні, де стався спалах коронавірусу, відновили

«Сьогодні, після візиту до КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського», мною підписано наказ про відновлення звичайного порядку госпіталізації пацієнтів у заклади охорони здоров’я м. Херсона з 26 серпня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що всього у закладі захворіло 20 медичних працівників та 5 пацієнтів.

Пацієнтам, які на час оголошення карантину знаходилися на стаціонарному лікуванні, було забезпечено лікування. Їх виписка здійснювалась рішенням консиліуму при наявності негативного результату ПЛР та ІФА обстежень.

Під час карантину проводилось планове обстеження працівників закладу, а також осіб, які контактували з ними та пацієнтами, хворими на COVID-19.

Всього проведено обстежень методом ПЛР - 2983; методом ІФА обстежено – 2188 осіб.

Для забезпечення комплексу протиепідемічних заходів було проведено три обробки території та будівель фахівцями ДСНС, проводилась постійна обробка приміщень працівниками закладу.

З метою формування бригад для поновлення функціонування роботи закладу у звичайному режимі 24-26 серпня 2020 року працівники лікарні обстежені методами ПЛР та ІФА.

Зазначається, що стосовно спалаху коронавірусу у міській лікарні Департаментом здоров’я ОДА проведено службове розслідування, після якого зроблені відповідні висновки про поліпшення роботи щодо виявлення хворих на COVID-19 у всіх закладах охорони здоров’я області.

Як повідомив Короленко у розмові з кореспондентом агентства, лікарня розпочала прийом хворих 26 серпня з 15 години.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні коронавірус виявили у лікаря та двох медичних сестер реанімаційного відділення Херсонської міської клінічної лікарні ім. Лучанського, а також у хворого з пневмонією з цього відділення, який пізніше помер в обласній інфекційній лікарні, куди його перевели. Померлим виявився відомий в області педагог Микола Рудя, колишній директор Херсонської обласної школи-інтернату для дітей-сиріт.

У зв’язку з виявленням спалаху у лікарні з 5 серпня було припинено виписку й прийом пацієнтів. Проте продовжив роботу міський центр серця, який функціонує на базі лікарні. Також працює поліклініка цієї лікарні.

Станом на 26 серпня 14 осіб по цьому осередку одужали. Троє людей померли. На лікуванні перебуває 13 людей (9 - в обласній інфекційній лікарні, 4 людини спостерігаються вдома).

Наразі в області 363 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них: 250 людей побороли недуг; 104 - інфіковано на COVID-19; 9 - померли.

В Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу – 1 670.