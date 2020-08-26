Лікарні Рівненщини майже наполовину заповнені хворими на СOVID-19

«Нині загальний відсоток завантаженості ліжкового фонду у шести лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я першої хвилі складає – 49%, перепрофільованих – 25%, інфекційних – 79%, інтенсивної терапії – 42%. На стаціонарному лікуванні перебуває 227 пацієнтів, 63 у важкому стані та 2 підключено до апарата ШВЛ»,- сказав під час брифінгу начальник управління охорони здоров'я Рівненської ОДА Олег Вівсянник.

За його словами, управління звернулося до Центрального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з пропозицією включення Здолбунівської ЦРЛ до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.

«У разі недостатньої кількості або перевищення ліжкового фонду понад 50% будемо повторно звертатися щодо включення іншого лікувально-профілактичного закладу. У нас є резерв – ще 11 лікувально-профілактичних закладів другої хвилі, які можуть долучатися до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. Ситуація постійно контролюється», - зауважив Вівсянник.

Як повідомлялось, за попередню добу на Рівненщині виявлено 93 нових інфікувань COVID-19.

Станом на ранок 26 серпня в області додалося ще 28 випадків захворювання. Таким чином, тут зафіксовано 8765 випадків захворювань на коронавірусну хворобу.

В області - 123 летальні випадки, спричинені COVID-19. За останню добу померло четверо людей.

Подолали хворобу 6116 мешканців Рівненщини.

Як повідомляло агентство, в Україні до «червоної» потрапили 14 регіонів. Це - місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський райони Рівненської області; місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.

В Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу – 1 670.