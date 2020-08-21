Харківська інфекційна лікарня на 50% перетворилася на реанімацію
Про це в коментарі журналістам 21 серпня сказав директор лікарні Павло Нартов, передає кореспондент Укрінформу.
За його словами, в розрахунку на 240 ліжок (200 початкових і 40 доданих за рахунок площі сусідньої дитячої інфекційки) заклад укомплектований лікарями та медсестрами, не вистачає лише молодшого медперсоналу. Але працювати, коли йтиметься, наприклад, про 300 пацієнтів, колектив не зможе.
«В попередні роки в нас було і по 300-350 ліжок, бо була, наприклад, епідемія кору. Це були однопрофільні хворі, і вони знаходилися по 6-8 людей в одній палаті. Тобто ми можемо розмістити й більше хворих. Але не зараз. Бо зараз це хворі з тяжким перебігом. Хворі на кисневій терапії, які в будь-який момент можуть потрапити до реанімації на ШВЛ. Зараз наша лікарня практично на 50% - це реанімація. У нас і в звичайних відділеннях стоять апарати ШВЛ, бо люди потребують допомоги», - сказав Нартов.
За його прогнозом, кількість хворих у регіоні збільшуватиметься. 21 серпня на території закладу за кошти благодійників ввели в роботу вже другу кисневу цистерну, але скоро і цього не вистачатиме, вважає директор.
«Колись у нас ішло 24 балони на місяць, зараз більше 100 балонів кисню – на день», - зазначив він.
Раніше, як повідомляв Укрінформ, обласний департамент охорони здоров’я заявляв, що потужність інфекційної лікарні збільшено до 300 ліжок – за рахунок корпусу дитячої інфекційної лікарні. А напередодні заступник голови ОДА Тарас Пастух у коментарі ЗМІ сказав, що ці місця керівником інфекційки не використовуються.
Щодо нарікань ОДА на те, що переведення пацієнтів у інші заклади на доліковування починаються лише ввечері, після 18-ї чи 19-ї години, то Нартов зазначив, що лікарі інфекційки «не йдуть з роботи до 10-11 вечора, аби зробити переведення, як тільки пацієнт отримує негативний ПЛР-тест».
Наразі, як повідомив директор, у лікарні знаходиться 237 хворих, з них у реанімації – 12 (це максимум місць у відділенні інтенсивної терапії), а ще 6 – також на апаратах ШВЛ - прямо у відділеннях. Заклад має 12 нових апаратів ШВЛ, і ще стільки ж – старих.
Станом на ранок 21 серпня на Харківщині підтверджено 7030 випадків коронавірусу, з них 2755 випадків одужання, 174 летальні.
За останню добу виявили 184 випадки – і це найменший показник за останні 4 дні. Починаючи з 18 серпня, у регіоні щодоби виявляли понад 200 нових випадків інфікування.
Як повідомлялося, в Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2106. Протягом доби зафіксовано 23 нових летальних випадки. Одужали – 637 осіб.
Фото: objectiv.tv