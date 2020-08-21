Харківська інфекційна лікарня на 50% перетворилася на реанімацію

Понад 50% пацієнтів Харківської обласної інфекційної лікарні – хворі з дуже тяжким перебігом коронавірусної хвороби, які потребують постійної уваги лікарів, тому належний догляд за більш як 240 пацієнтами щодня забезпечити неможливо.

Про це в коментарі журналістам 21 серпня сказав директор лікарні Павло Нартов, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, в розрахунку на 240 ліжок (200 початкових і 40 доданих за рахунок площі сусідньої дитячої інфекційки) заклад укомплектований лікарями та медсестрами, не вистачає лише молодшого медперсоналу. Але працювати, коли йтиметься, наприклад, про 300 пацієнтів, колектив не зможе.

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«В попередні роки в нас було і по 300-350 ліжок, бо була, наприклад, епідемія кору. Це були однопрофільні хворі, і вони знаходилися по 6-8 людей в одній палаті. Тобто ми можемо розмістити й більше хворих. Але не зараз. Бо зараз це хворі з тяжким перебігом. Хворі на кисневій терапії, які в будь-який момент можуть потрапити до реанімації на ШВЛ. Зараз наша лікарня практично на 50% - це реанімація. У нас і в звичайних відділеннях стоять апарати ШВЛ, бо люди потребують допомоги», - сказав Нартов.

За його прогнозом, кількість хворих у регіоні збільшуватиметься. 21 серпня на території закладу за кошти благодійників ввели в роботу вже другу кисневу цистерну, але скоро і цього не вистачатиме, вважає директор.

«Колись у нас ішло 24 балони на місяць, зараз більше 100 балонів кисню – на день», - зазначив він.

Раніше, як повідомляв Укрінформ, обласний департамент охорони здоров’я заявляв, що потужність інфекційної лікарні збільшено до 300 ліжок – за рахунок корпусу дитячої інфекційної лікарні. А напередодні заступник голови ОДА Тарас Пастух у коментарі ЗМІ сказав, що ці місця керівником інфекційки не використовуються.

Щодо нарікань ОДА на те, що переведення пацієнтів у інші заклади на доліковування починаються лише ввечері, після 18-ї чи 19-ї години, то Нартов зазначив, що лікарі інфекційки «не йдуть з роботи до 10-11 вечора, аби зробити переведення, як тільки пацієнт отримує негативний ПЛР-тест».

Наразі, як повідомив директор, у лікарні знаходиться 237 хворих, з них у реанімації – 12 (це максимум місць у відділенні інтенсивної терапії), а ще 6 – також на апаратах ШВЛ - прямо у відділеннях. Заклад має 12 нових апаратів ШВЛ, і ще стільки ж – старих.

Станом на ранок 21 серпня на Харківщині підтверджено 7030 випадків коронавірусу, з них 2755 випадків одужання, 174 летальні.

За останню добу виявили 184 випадки – і це найменший показник за останні 4 дні. Починаючи з 18 серпня, у регіоні щодоби виявляли понад 200 нових випадків інфікування.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2106. Протягом доби зафіксовано 23 нових летальних випадки. Одужали – 637 осіб.

Фото: objectiv.tv