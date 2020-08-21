У Львівській міськраді на COVID-19 захворіли понад 20 посадовців і депутат

У Львівській міській раді понад 20 посадовців та 1 депутат захворіли на COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це написав депутат Львівської міської ради Петро Адамик у Фейсбук.

"Я звернувся до кількох заступників міського голови, а також секретаря міськради і отримав підтвердження, що станом на 21 серпня лише підтверджених випадків COVID-19 було виявлено у понад 20 чиновників керівного складу Львівської міськради. Серед депутатів Львівської міськради коронавірус підтверджено лише в 1 депутата. Інфікованими виявилися два заступники міського голови, представники секретаріату міської ради, керівники департаментів та управлінь, їх заступники. Усі вони зробили ПЛР-тести і отримали позитивний результат", - повідомив Адамик.

Також депутат переконаний, що оскільки чиновники контактують з великою кількістю людей, то після спалаху в міськраді кількість інфікованих у Львові може зростати в геометричній прогресії.

"Ситуація є дуже тривожною і маємо зробити все, щоб у Львові не було масового спалаху пандемії", - додав він.

Як повідомлялося, напередодні, 20 серпня, у Львівській міськраді скасували заплановане на п'ятницю, 21 серпня, пленарне засідання, оскільки серед депутатів та працівників мерії виявили хворих на COVID-19. Депутат міськради Ігор Телішевський тоді зазначив, що інфікованих "багато", але точної цифри не навів.

На Львівщині за останню добу підтверджено наявність коронавірусу у 162 людей, з них 82 – жителі Львова. За увесь час пандемії в області інфіковано 12 793 осіб, померли — 347, одужали від COVID-19 - 3651 особа. На стаціонарному лікуванні в Львівській області нині 1354 хворих.

Загалом в Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2106. Протягом доби зафіксовано 23 нових летальних випадки. Одужали – 637 осіб.