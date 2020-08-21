У дитсадку на Буковині виявили коронавірус у чотирьох виховательок

У дитячому садочку села Молодія Чернівецької області виявили спалах COVID-19. Наразі коронавірус підтвердили у чотирьох виховательок.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Глибоцької РДА Іван Веклич.

«На сьогодні чотири виховательки дитячого садочка села Молодія, що в Чагорській ОТГ, отримали підтвердження про виявлення у них коронавірусу. Наразі вони перебувають на самоізоляції, лікуються вдома. Ми рекомендували Чагорській об'єднаній територіальній громаді закрити садочки. Вони дослухалися до нашої поради», - сказав Веклич.

За його словами, в усіх вихованців дитсадка, які могли контактувати із хворими виховательками, взяли аналізи для дослідження на наявність у них коронавірусу.

«Частина дітей уже отримали негативний результат тестів. Решта - ще очікують на аналізи», - додав Веклич.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2 106.

У Чернівецькій області зафіксовано 8 505 інфікованих коронавірусом. З них 5764 пацієнти одужали, а 249 людей померли.