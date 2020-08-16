На Львівщині рятувальники зняли з гори травмовану туристку
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Укрінформ
На Львівщині працівники рятувальної служби допомогли травмованій туристці спуститися з гори.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Як розповілили у відомстві, ввечері у суботу, 15 серпня, до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в місті Сколе під час спуску з гори Парашки жителька Самбора, 1993 року народження, травмувала ліву ногу та не може самостійно спуститись.
"Відділенням Славської пошуково - рятувальної групи потерпілу перенесено за допомогою ручних нош та передано працівникам швидкої медичної допомоги", - поінформували у ДСНС.