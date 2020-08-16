В Україні за два тижні потонули понад 90 осіб

В Україні від початку серпня на водних об’єктах загинуло вже понад 90 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За оперативними даними, на водних об’єктах України від початку серпня загинуло вже понад 90 осіб", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим рятувальники вкотре закликають українців неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки та пам’ятати, що під час відпочинку біля водойм заборонено:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання;

вилазити на попереджувальні знаки, буї;

стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

купання дітей без супроводу дорослих.

Як повідомлялося, у липні в Україні на водоймах загинули понад 200 осіб.