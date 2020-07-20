З початку липня вода забрала життя 142 українців - ДСНС

Від початку поточного місяця в Україні на водоймах загинули 142 особи, в тому числі 16 дітей.

Про це повідомляє ДСНС.

"За оперативними даними, станом на 19 липня, на водних об’єктах України від початку місяця загинули 142 особи, з них 16 дітей. Удалося врятувати 72 людини, у тому числі 14 дітей", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час пляжного сезону перед рятувальниками постає важливе завдання - забезпечити максимально безпечні умови для перебування людей поблизу води. Саме тому фахівці ДСНС регулярно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення та пильнують, аби пляжі відповідали вимогам безпеки.

У ДСНС також нагадують, про правила відпочинку біля водойм: не купатися в необладнаних для цього місцях; не вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени; не стрибати у воду з човнів, катерів, споруд не призначених для цього.

Окрім того, не слід вживати спиртні напої до та під час купання та допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг.

Як повідомлялося, напередодні в курортному селищі Затока в Одеській області загинув турист з Дніпропетровщини, який під час катання на гумовому плавзасобі був смертельно травмований унаслідок зіткнення зі скутером.