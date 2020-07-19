У Затоці відпочивальник загинув від зіткнення з водним скутером

У суботу в курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району Одещини турист з Дніпропетровщини, який катався на гумовому плавзасобі був смертельно травмований через зіткнення зі скутером.

Про це повідомляє Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області.

"Подія трапилася у селищі Затока. Попередньо встановлено, що травми несумісні із життям 42-річний турист з Дніпропетровщини отримав під час катання на гумовому плавзасобі, коли зіткнувся з водяним скутером. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, трагедія сталася вдень 18 липня.

Поліція розслідує обставини події, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Фото: od.npu.gov.ua