У Запоріжжі на дитину впав пляжний грибок, відкрили кримінальне провадження

На Центральному пляжі Запоріжжя на 6-річну дитину впала металева конструкція.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив центр екстренної та медичної допомоги.

“У м. Запоріжжя на пляжі на дитину 6 років впав металевий пляжний грибок. На місці події працювала 1 бригада дитячої реанімації. Хлопчик отримав закриту травму черевної порожнини, ссадна правого плеча та був госпіталізований до Запорізької обласної дитячої лікарні”, - йдеться у повідомленні медиків.

За інформацією поліції, подія сталась на Центральному пляжі 16 липня о 18:16. Мати хлопчика пояснила, що під час гри на пляжі інша дитина залізла на металевий грибок, який під вагою почав нахилятися та зламався в основі кріплення. Під час падіння металеве обладнання зачепило її сина, спричинивши травми.

Слідчими Вознесенівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 367 (Службова недбалість) КК України відносно одного з комунальних підприємств міста.

Як раніше повідомлялось, 8 березня в центральному парку відпочинку “Дубовий гай” на дівчину впала 200-кілограмова дерев’яна скульптура ведмедя. 8-річна дівчина від отриманих травм померла. В поліції відкрили кримінальну справу. Як з’ясувалось в ході розслідування, скульптура не знаходилась на балансі парку.