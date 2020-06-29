В Україні з початку червня потонули понад 30 дітей - ДСНС

В Україні з початку червня на водоймах загинули понад 30 дітей.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Загалом з початку червня вода вже забрала життя більш ніж 30 юних громадян, віком до 18 років", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, трагічні випадки трапляються не лише тоді, коли діти самостійно відвідують ставки та річки. Більш того, зазначають вони, переважна кількість надзвичайних подій стаються мало не на очах у дорослих. Так, 25 червня в селі Ковалиха Смілянського району на Черкащині на території приватного домогосподарства потонула дівчинка 2011 року народження, яка через необережність впала у копанку, поінформували у ДСНС.

Того ж дня у Запорізькій області на ставку біля с. Першотравневе Розівського району потонули двоє дівчаток 2009 та 2008 років народження, які без дозволу батьків поїхали на водойму. На Тернопільщині на ставку с. Дворіччя Теребовлянського району внаслідок необережного поводження під час купання потонуло двоє хлопців 2005 і 2003 років народження.

Ще один підліток потонув вже 26 червня на ставку в смт Славгород Синельниківського району Дніпропетровської області.

У зв’язку з цим Служба порятунку закликала дорослих посилити контроль за тим, як саме їхні діти проводять своє дозвілля: «у період літніх канікул слідкуйте за дозвіллям дітей та не дозволяйте їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми».