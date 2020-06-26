Цього місяця у Києві на COVID-19 захворіли 139 дітей, 16 з них - у лікарнях

У столиці збільшується кількість дітей, які хворіють на COVID-19.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Збільшується кількість дітей, які хворіють на коронавірус. Тільки цього місяця в Києві захворіли 139 дітей. Усього за період пандемії – 377. У стаціонарах лікарень сьогодні перебувають 16 дітей", - сказав Кличко.

Він зазначив, що найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було усього 10 днів. За його словами, найбільше хворіють діти у віці від 10-ти до 14-ти років.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 червня підтверджено 41 117 випадків COVID-19, з них 1086 летальних. Одужали 18 299 пацієнтів. За добу зареєстровано 1109 нових випадків.

У Києві зафіксовано 4726 випадків коронавірусу.