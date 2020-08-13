У Миколаєві вісьмох хворих на COVID-19 перевели у відділення реанімації

Вісьмох хворих на COVID-19 у Миколаєві перевели у відділення реанімації, із них п'ятеро - діти.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала директор Миколаївського обласного Центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова.

«На ранок 13 серпня в нашому Центрі лікування інфекційних захворювань перебуває 71 пацієнт із підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції. 50 міських жителів міста Миколаєва. 8 переводимо зараз, на жаль, у відділення реанімації. З них 5 дітей», - написала Федорова.

Вона також ще раз звернула увагу місцевої влади на те, що в області досі не вирішено питання з лікуванням від коронавірусної інфекції дітей до 7 років. Адже їх Центр не пристосований для таких маленьких пацієнтів, немає відповідного обладнання, харчування тощо. Міські ж лікарні, які мають інфекційне відділення, відмовляються їх приймати.

За інформацією Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС, станом на 10.00 13 серпня в Миколаївській області загалом зареєстровано 767 підтверджених випадків COVID-19. З них 262 - в місті Миколаїв. За даними на 1 серпня, кількість хворих в обласному центрі становила 166 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 13 серпня лабораторно підтвердили 86 140 випадків COVID-19, з них за добу - 1592.