На Київщині за добу підтвердили 70 нових випадків COVID-19

На Київщині за добу підтвердили 70 нових випадків коронавірусної хвороби, один випадок - летальний.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 13 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 4377 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 384 дітей та у 643 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

За добу підтверджено 70 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 6 дітей віком від 2 до 17 років (м. Біла Церква – 1, м. Бориспіль – 1, Васильківський район – 2 (с. Плесецьке), Вишгородський район – 1 (с. Нові Петрівці), Рокитнянський район – 1 (с. Нова Маківка) та у 64 дорослих.

З них 13 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 57 осіб перебувають на самоізоляції.

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 767 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 3610 осіб.

Одужали загалом 3045 осіб, з них 265 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 24 особи, з них 7 дітей.

Загалом за період епідемії у Київській області померли 72 хворих з підтвердженим COVID-19. За минулу добу надійшло повідомлення про летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19, помер чоловік, 56 років, житель м. Вишневе Києво-Святошинського району.

За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 7788 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 40 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 14088 контактними особами.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 13 серпня лабораторно підтвердили 86 140 випадків COVID-19, із них за добу – 1 592.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській області - 209, Львівській - 166, Івано-Франківській - 138, Києві -133, Чернівецькій - 130, Одеській - 114.