У харківській інфекційній лікарні створять нове відділення реанімації на 20-25 місць

У Харківській обласній інфекційній лікарні створять нове відділення інтенсивної терапії, розраховане на 20-25 місць.

Наразі розробляється відповідна проєктно-кошторисна документація, заявив на брифінгу 11 серпня заступник директора Департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Геннадій Бондарчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Розробляється проєкт проведення відповідного ремонту для створення реанімаційного відділення приблизно на 20-25 ліжок на 5-му поверсі обласної інфекційної лікарні. Це буде суто нове відділення, з урахуванням всіх існуючих вимог, потреб медичних працівників, пацієнтів, з окремими реанімаційними залами, залами для розміщення пацієнтів, окремою вентиляцією. Ми сподіваємося, що у найближчі місяці цей проєкт буде реалізований", — сказав Бондарчук.

Як повідомляв Укрінформ, потужність інфекційної лікарні збільшили за час пандемії з 200 до 300 ліжок. Відділення інтенсивної терапії, розраховане на 6 ліжок, приймає більше десятка пацієнтів. Наразі в закладі є 25 апаратів ШВЛ.

Станом на ранок 11 серпня в інфекційній лікарні знаходилося 260 пацієнтів із області 518, що госпіталізовані загалом в області з коронавірусом чи підозрою на нього.

В області зареєстровано 5030 випадків коронавірусу (129 з них – за останню добу), у тому числі 2530 — людей одужали, 146 — померли.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 серпня лабораторно підтвердили 83 115 випадків COVID-19, із них за добу – 1 158.