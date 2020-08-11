На Чернігівщині захворюваність на COVID-19 пішла на спад

Про це, за підсумками зведень відділу інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю Чернігівської обласної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з даними щоденного моніторингу, протягом доби в області підтверджено ще 13 діагнозів COVID-19. Двоє хворих виявлено у Ніжині, 7 - у Прилуках та 4 - у Чернігові. Дві особи госпіталізовані до Ніжинської ЦМЛ, а інші лікуються амбулаторно", - ідеться в повідомленні від 11 серпня.

Спалах захворюваності на COVID-19 в області був наприкінці липня. Тоді з менш ніж десятка випадків на добу цей показник підскочив відразу до 31-го. Максимум (40 інфікованих) припав на 2 серпня. До 9-го числа захворюваність трималася на рівні 14-28 нових випадків щодня, і ось вже другий день як їх поменшало. Хоча тестувань робиться чимало: минулої доби в обласному лабораторному центрі було проведено 260 ПЛР-досліджень та 185 ІФА-тестів.

З початку епідемії в області зареєстровано 1038 випадків COVID-19, з яких летальний кінець мали 16. На сьогодні 631 пацієнт одужав, 331 лікується амбулаторно, 55 осіб - у лікарнях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 серпня лабораторно підтвердили 83 115 випадків COVID-19, із них за добу – 1 158.