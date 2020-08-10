На Харківщині пацієнтів з СOVID-19 приймає обласна дитяча інфекційна лікарня – "доросла" переповнена
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі облдержадміністрації з посиланням на в.о. директора облдепартаменту охорони здоров’я Геннадія Бондарчука.
«У суботу перших 15 дорослих пацієнтів перевели до відділення на території дитячої інфекційки. В обласній інфекційній лікарні на ранок 10 серпня було 244 людини (заклад розрахований на 240 ліжок - ред.), у диспансері радіаційного захисту – 85 пацієнтів», - сказав Бондарчук.
Загалом, за його даними, по області з 1802 ліжок зайняті 502, тому про відкриття лікарень другої хвилі поки не йдеться.
Як повідомляв Укрінформ, на території Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні (розташовується поруч із обласною інфекційкою) для прийому інфікованих готували корпус, що стоїть окремо. В ньому є 50 боксованих палат, у яких можна розмістити до150 пацієнтів. У корпус заведено 100 точок доступу для кисневої терапії.
За останню добу на Харківщині виявили 116 нових випадків СOVID-19, 42 людей одужали, 2 - померли.
Загалом в області підтверджено 4901 випадок захворювання, 2514 людей одужали, 144 — померли.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 серпня, Харківщина, за даними МОЗ, входить до переліку областей, де не дозволено подальше пом’якшення карантину.
В Україні на сьогодні лабораторно підтвердили 81 957 випадків COVID-19, із них за добу – 1008.