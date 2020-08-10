На Харківщині пацієнтів з СOVID-19 приймає обласна дитяча інфекційна лікарня – "доросла" переповнена

Харківська обласна дитяча інфекційна лікарня у вихідні прийняла перших пацієнтів із СOVID-19.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі облдержадміністрації з посиланням на в.о. директора облдепартаменту охорони здоров’я Геннадія Бондарчука.

«У суботу перших 15 дорослих пацієнтів перевели до відділення на території дитячої інфекційки. В обласній інфекційній лікарні на ранок 10 серпня було 244 людини (заклад розрахований на 240 ліжок - ред.), у диспансері радіаційного захисту – 85 пацієнтів», - сказав Бондарчук.

Загалом, за його даними, по області з 1802 ліжок зайняті 502, тому про відкриття лікарень другої хвилі поки не йдеться.

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Як повідомляв Укрінформ, на території Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні (розташовується поруч із обласною інфекційкою) для прийому інфікованих готували корпус, що стоїть окремо. В ньому є 50 боксованих палат, у яких можна розмістити до150 пацієнтів. У корпус заведено 100 точок доступу для кисневої терапії.

За останню добу на Харківщині виявили 116 нових випадків СOVID-19, 42 людей одужали, 2 - померли.

Загалом в області підтверджено 4901 випадок захворювання, 2514 людей одужали, 144 — померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 серпня, Харківщина, за даними МОЗ, входить до переліку областей, де не дозволено подальше пом’якшення карантину.

В Україні на сьогодні лабораторно підтвердили 81 957 випадків COVID-19, із них за добу – 1008.