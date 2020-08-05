На Харківщині коронавірусом інфікувалися понад 400 медиків

У Харківській області інфікувалися коронавірусом уже 403 медичних працівників, 335 із них одужали.

Про це повідомила у коментарі журналістам 5 серпня речниця Харківської ОДА Ксенія Ярікова, передає кореспондент Укрінформу.

«Всього зареєстровано 403 випадки захворювання серед медичних працівників, 335 з них уже одужали», - сказала Ярікова.

Починаючи з 1 серпня, коронавірус підтвердився у 9 медиків. Зокрема, це 5 працівників Краснокутської районної лікарні в області, де 4 серпня закрили на карантин інфекційне відділення.

Як повідомляв Укрінформ, усім захворілим на COVID-19 медикам обласна влада пообіцяла компенсацію у розмірі 10 тис. грн. Відповідне рішення ухвалили 28 травня на сесії Харківської обласної ради. Депутати підтримали пропозицію облдержадміністрації та внесли відповідні зміни до комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2020-2021 рік. Голова облради Сергій Чернов запевнив, що визначену матеріальну допомогу отримуватимуть усі медпрацівники, незалежно від того, в закладі якого підпорядкування працює медик - обласного, міського чи районного.

Загалом на Харківщині зареєстровано вже 4237 випадків коронавірусу (у тому числі 145 – за останню добу), 2340 людей одужали, 136 – померли.