Влада Харківщини пояснила, чому побільшало випадків COVID-19

Показники захворюваності коронавірусом на Харківщині не перевищено, і наразі немає підстав для переведення регіону із «зеленої» зони та посилення карантину.

Про це в коментарі ЗМІ сказав в.о. директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Геннадій Бондарчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За вчорашній день у Харківській області проведено 1959 досліджень, із них 1003 – це ПЛР-тести, решта – дослідження ІФА. За наслідком цих досліджень підтверджено 145 позитивних тестів на COVID-19. Будь-якого різкого зростання кількості хворих у області на сьогоднішній день немає. Враховуючи збільшення кількості досліджень, збільшується кількість позитивних результатів», - заявив Бондарчук.

Він пояснив, що позитивні результати отримують, тестуючи коло раніше виявлених хворих.

«Чим більше буде досліджень, тим більше пацієнтів буде виявлено з позитивним діагнозом. Є безсимптомні носії, вони є оточенням тих, хто захворів. Це основна частина виявлених. Ми констатуємо стабільну ситуацію. Показники стабільні, підстав для посилення карантину немає», - наголосив Бондарчук.

Однак він наполягає на необхідності дотримання карантинних заходів, зокрема маскового режиму, у місцях скупчення людей – у транспорті, супермаркетах, базарах, місцях громадського харчування. З вимогою посилити контроль ОДА вже зверталася до поліції.

За словами Бондарчука, наразі в обласній інфекційній лікарні перебуває 240 пацієнтів, тобто вона повністю заповнена. Але поруч, на території дитячої інфекційної, підготовлено окремий корпус із 50 боксові палатами, у яких можна розмістити 150 пацієнтів.

Читайте також: На Харківщині за добу виявили 144 випадки коронавірусу

«У корпус за останній тиждень заведено 100 точок доступу кисню, тобто 100 пацієнтів можуть отримувати кисневу підтримку», - зазначив Бондарчук.

Як повідомляв Укрінформ, 5 серпня на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов сказав, що у Харківській області перевищено показники, які встановлені постановою, по рівню захворюваності та динаміці захворюваності. За словами міністра, зі 146 хворих за останню добу — 133 людини мешкають у Харкові. Тому він попросив звернути увагу на ситуацію місцеву владу.

Загалом на Харківщині зареєстровано вже 4237 випадків коронавірусу, 2340 людей одужали, 136 – померли.

Як повідомлялося, станом на 5 серпня 2020 року в Україні лабораторно підтверджено 75 490 випадків захворювання на COVID-19. За добу зафіксовано найбільшу кількість хворих - 1 271, 24 людини померли, госпіталізовано 293 людини