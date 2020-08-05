МОЗ: Харківська та Рівненська області перевищують показники по динаміці захворюваності на COVID-19

Харківська та Рівненська області перевищують показники по динаміці захворюваності на коронавірус.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 5 серпня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“За нашими цифрами щодо адаптивного карантину, на сьогоднішній день ми бачимо тенденцію, що, наприклад, Рівненська і Харківська області, одна 9, інша 6 днів поспіль, перевищують відповідні показники, які встановлені постановою, по рівню захворюваності, динаміці захворюваності. В той же час Вінницька область 6 день поспіль не перевищує національні індикатори. Тернопільська область 4 день поспіль відповідає національним індикаторам, і відповідно може бути переведена в зелений рівень епідеміологічної небезпеки”, - сказав Степанов.

За словами Степанова, в Харківській області зі 146 захворілих за останню добу — 133 людини мешкають в Харкові. “Мені здається, що там напружена ситуація, я прошу звернути на це увагу місцеву владу”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 серпня 2020 року в Україні лабораторно підтверджено 75 490 випадків захворювання на COVID-19, за добу зафіксовано найбільшу кількість захворілих - 1 271, 24 людини померло, госпіталізовано 293 людини.