На Харківщині за добу виявили 144 випадки коронавірусу

На Харківщині 144 випадки коронавірусу за останню добу.

Як передає Укрінформ, цифри наведено в щоденній інфографіці Харківського обласного лабораторного центру МОЗ.

Попередній «рекорд» - 86 випадків – був 3 серпня. За даними лабцентру, від початку реєстрації виявили 4092 випадки COVID-19, 144 – за останню добу. Зареєстровано 2291 випадків одужання (у тому числі 35 за останню добу) та 134 летальних випадки (2 – за останню добу).

Найбільший приріст захворюваності дає Харків: 124 випадки зі 144 за добу.

Загалом випадки коронавірусу зафіксовані в усіх районах області, найбільше у Харківському (284), Чугуївському (76), Зміївському (72), Дергачівському (71).

Як повідомляв Укрінформ, збільшення кількості випадків коронавірусу останніх днів у Харківській ОДА пояснюють збільшенням кількості тестувань. За словами заступника голови облдержадміністрації, керівника штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Тараса Пастуха, протягом останніх 10 днів у регіоні проводять від 1500 до 2000 тестувань на день, більша частина з них – це ІФА-тестування.

Станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджені 74 219 випадки COVID-19, за добу — 1061 новий.