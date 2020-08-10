В Україні госпіталізували 11 моряків з COVID-19, які прибули на грецькому судні

В Україні госпіталізували 11 моряків із діагнозом COVID-19, які прибули на судні з прапором Греції в порт "Південний" на Одещині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

"Санітарно-карантинним відділом було прийнято рішення про госпіталізацію хворих. ...3 карети швидкої допомоги госпіталізували 11 хворих на COVID-19 в одне з лікувальних установ міста. У решти 11 членів екіпажу були взяті проби для проведення аналізу на антитіла. За результатами аналізів буде прийнято рішення про подальші дії", - заявляють в АМПУ.

Також зауважують, що судно PATRA було ошвартоване до причалу № 3Н для карантинної стоянки і на весь час стоянки судна біля причалу № 3Н буде забезпечена цілодобова охорона судна, для виключення можливості потрапляння на борт сторонніх людей і виходу на берег членів екіпажу.

Як повідомлялося, 8 серпня у порт "Південний" зайшов суховантаж PATRA під прапором Греції, на якому половина команди хвора на COVID-19. Судно прийшло з єгипетського порту Ель-Дехейла з екіпажем з 22 моряків. На рейді в порту "Південний" з'ясувалося, що кілька людей мають ознаки ГРВІ. Санітарно-епідеміологічна служба піднялася на борт і провела медичний огляд та епідрозслідування із взяттям матеріалу на коронавірус. При тестуванні в 11 моряків виявили COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10 серпня лабораторно підтвердили 81 957 випадків COVID-19, із них за добу – 1008.

У світі нараховується 20 026 161 випадок захворювання. Побороли хворобу більша частина інфікованих – 12 900 625, померли – 734 020 осіб.