У Дніпрі затримали кілера, якого розшукувала поліція Болгарії
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Укрінформ
У Дніпрі поліція затримала чоловіка, якого розшукували правоохоронці Болгарії за замовне вбивство, скоєне у 2016 році.
Як передає Укрінформ, про це інформує Нацполіція.
В Україні 35-річний чоловік переховувався під чужим ім’ям. Установили його місцезнаходження оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області.
Затриманий перевіряється на причетність до вчинення тяжких злочинів на території України.
Про затримання розшукуваної особи поліцейські поінформували Інтерпол.