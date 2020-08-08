У Дніпрі затримали кілера, якого розшукувала поліція Болгарії

У Дніпрі затримали кілера, якого розшукувала поліція Болгарії

Фото
Укрінформ
У Дніпрі поліція затримала чоловіка, якого розшукували правоохоронці Болгарії за замовне вбивство, скоєне у 2016 році.

Як передає Укрінформ, про це інформує Нацполіція.

В Україні 35-річний чоловік переховувався під чужим ім’ям. Установили його місцезнаходження оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області.

У четвер, 6 серпня, поліцейські затримали розшукуваного. В його автомобілі правоохоронці виявили зброю та набої до неї, документи на ім’я іншої особи, але з фотографією фігуранта.

Походження вилучених документів буде встановлюватися правоохоронцями.

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Затриманий перевіряється на причетність до вчинення тяжких злочинів на території України.

Про затримання розшукуваної особи поліцейські поінформували Інтерпол.

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