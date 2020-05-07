На адмінмежі з Кримом затримали наркодилера, якого шукав Інтерпол

На КПВВ «Каланчак» працівники ДПСУ виявили чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це інформує пресслужба МВС.

«Сьогодні вночі, до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Каланчак» в пішому порядку прибув громадянин України, який направлявся з території тимчасово окупованого Криму», - йдеться у повідомленні.

Під час перевірки документів прикордонники Херсонського загону встановили, що чоловік перебуває у міжнародному розшуку за скоєння злочину передбаченого ч.1 статті 309 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

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Як з’ясувалося, у 2014 році чоловіка затримали правоохоронці у Дніпрі з наркотиками. З метою ухилення від покарання потягом він виїхав до окупованого Сімферополя, де і переховувався донедавна.

Громадянина прикордонники у встановленому порядку передали представникам Нацполіції.

Фото: ДПСУ