Родина померлої медсестри із Закарпаття отримає понад 1,5 мільйона
Як передає Укрінформ, про це інформує Фонд соціального страхування України у Фейсбуці.
“Для родини медичної сестри інфекційного відділення із Закарпаття, яка померла внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України профінансував страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень за рахунок коштів державного бюджету”, - ідеться в повідомленні.
Допомога була перерахована Фондом 7 серпня. Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж кількох банківських днів.
У ФСС зазначають, що загалом станом на сьогодні профінансовано державні допомоги відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" для семи родин медичних працівників.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.
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