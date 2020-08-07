Родина померлої медсестри із Закарпаття отримає понад 1,5 мільйона

Родина медсестри із Закарпаття, яка померла внаслідок інфікування коронавірусом під час виконання професійних обов'язків, отримає одноразову допомогу в розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень за рахунок коштів держбюджету.

Як передає Укрінформ, про це інформує Фонд соціального страхування України у Фейсбуці.

“Для родини медичної сестри інфекційного відділення із Закарпаття, яка померла внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України профінансував страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень за рахунок коштів державного бюджету”, - ідеться в повідомленні.

Допомога була перерахована Фондом 7 серпня. Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж кількох банківських днів.

У ФСС зазначають, що загалом станом на сьогодні профінансовано державні допомоги відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" для семи родин медичних працівників.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.

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