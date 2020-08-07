Родина померлої медсестри із Закарпаття отримає понад 1,5 мільйона

Родина померлої медсестри із Закарпаття отримає понад 1,5 мільйона

Коронавірус
Укрінформ
Родина медсестри із Закарпаття, яка померла внаслідок інфікування коронавірусом під час виконання професійних обов'язків, отримає одноразову допомогу в розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень за рахунок коштів держбюджету. 

Як передає Укрінформ, про це інформує Фонд соціального страхування України у Фейсбуці.

“Для родини медичної сестри інфекційного відділення із Закарпаття, яка померла внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України профінансував страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень за рахунок коштів державного бюджету”, - ідеться в повідомленні.

Допомога була перерахована Фондом 7 серпня. Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж кількох банківських днів.

Читайте також: Фонд соцстраху профінансував 1,5 мільйона виплат сім'ям померлих від COVID-19 медиків

У ФСС зазначають, що загалом станом на сьогодні профінансовано державні допомоги відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" для семи родин медичних працівників.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.

Фото: depositphotos

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-