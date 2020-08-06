На Вінниччині за добу виявили 18 нових випадків COVID-19

У Вінницькій області за минулу добу виявили 18 нових випадків COVID-19, станом на 6 серпня загальна кількість інфікованих сягнула 2898.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на Систему моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Згідно з даними Системи, на ранок вівторка в області одужали від коронавірусу 2169 людей, продовжує хворіти - 672.

Зафіксовано 57 летальних випадків, два з них – за минулу добу. Рівень летальності на Вінниччині становить 1,9%, одужань – 74% при загальнодержавних показниках 2,4% та 55% відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 серпня лабораторно підтверджено 76 808 випадків COVID-19, з них за добу – 1318.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. На Вінниччині до "жовтого" рівня віднесено міста Вінниця та Могилів-Подільський, а також Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчинський райони. Решта області – "зелена" зона.