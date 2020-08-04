У Львові дозволили не закривати спортивні клуби і готелі, попри "помаранчеву" зону

На засіданні Львівська міська комісія з питань ТЕБ і НС дозволила продовжити роботу спортивним закладам, фітнес-центрам та хостелам.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Львівська міська рада.

Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко прокоментував таке рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС.

«Завершилося засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС, де було адаптовано рішення державної комісії щодо «помаранчевої» зони. У форматі «помаранчевої» зони Львів функціонує вже останніх 5−6 місяців, саме тому спортивні заклади, фітнес-центри, хостели продовжують у Львові працювати. Ми проаналізували вимоги, які були в державній постанові, і розуміємо, що якщо в спортивному залі, клубі на 200, 300, 400 кв. м перебуває 2−3 людини, а ці заклади були сьогодні і вчора промоніторені, то зрозуміло, що небезпеки немає», - повідомив Москаленко.

Як повідомляють в міській раді Львова, робота більшості закладів та установ у місті не змінюється, за умов дотримання карантинних обмежень: використання масок, дезінфекторів, дотримання дистанції тощо. Також проведуть додаткову перевірку ринків, супермаркетів, торгово-розважальних центрів, закладів спорту та закладів громадського харчування на дотримання карантинних вимог.

Також Москаленко зазначив, що позиція міста — проводити навчання в школах міста «очі в очі».

«Наші колеги з управління освіти опрацьовують можливість повноцінного навчання власне „очі в очі“ — це позиція, яку ми озвучували ще раніше. Ми готуємося до проведення навчання „очі в очі“ — якщо не буде якихось додаткових форс-мажорних ситуацій спалаху», — зауважив чиновник.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджені 74 219 випадки COVID-19, за добу — 1061 новий.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській — 146, Івано-Франківській — 127, Харківській областях — 143 та у м. Києві - 108.