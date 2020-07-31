У Львові через COVID-19 закривають два дитсадки

У працівників двох дитячих садочків Львова виявили коронавірус, тому в цих закладах тимчасово призупинили освітній процес.

Про це повідомляє пресцентр Львівської міської ради.

«Із середи ми призупинили освітній процес в дитячому садочку № 12 на вул. О. Довбуша, оскільки у вихователя підтвердився позитивний ПЛР-аналіз. Також піднялась температура у помічника вихователя. Цей садочок буде закритим впродовж 14 днів, до 11 серпня включно. Також із понеділка ми закриваємо садочок № 92 (вул. Карпатська). У цьому навчальному закладі виявили COVID-19 у психолога, тому тут освітній процес буде призупинено із 3 до 16 серпня включно", — розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Всі працівники та вихованці цих закладів дошкільної освіти мають впродовж 2 тижнів перебувати на самоізоляції.

Наразі у Львові та на Львівщині підтверджено 9526 випадків інфікування коронавірусом, з них 260 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 923 ПЛР-тести. Відтак, 147 — позитивні.

В Україні станом на 31 липня лабораторно підтверджено 69 884 випадки COVID-19, з них за добу – 1090. Протягом доби зафіксовано 20 нових летальних випадків. Одужали 598 пацієнтів.